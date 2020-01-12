Комиссию по лесным пожарам создадут в Австралии

Специальная королевская комиссия по расследованию причин лесных пожаров будет создана в Австралии, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в интервью ABC.

По словам Моррисона, он намерен принять предложение кабинета министров о создании королевской комиссии, а также рассмотреть вопрос расширения полномочий федерального правительства для оказания помощи штатам во время стихийных бедствий.

Лесные пожары бушуют в Австралии с октября 2019 года, за это время уничтожено более 8,5 гектаров леса, погибли более одного миллиарда животных.

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