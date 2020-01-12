Два землетрясения зарегистрировано в Кузбассе в ночь на 12 января

В ночь на 12 января в Кузбассе произошло два землетрясения, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в Кемеровской области в 00:20 (мск). Эпицентр подземного толчка находился на северной окраине поселка Краснобродский.

Также, в 03:41 (мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5, эпицентр которого находился на восточной окраине города Ленинск-Кузнецкий.