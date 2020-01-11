Черепаха с легендарным либидо возвращается на Галапагосские острова
На Галапагосские острова возвращается 100-летний самец гигантской черепахи по прозвищу Диего, который прославился своим высоким либидо. Об этом сообщает «Би-би-си».
В 1960-е годы Диего был отправлен на калифорнийский остров Санта-Круз, чтобы спасти численность гигантских черепах вместе с другими 13 самцами.
Программа помогла увеличить численность вида там на более чем 2 тыс. особей.
Диего стал отцом около 800 черепашек, оплодотворив сотни самок. Он был признан одной из причин успеха программы.
На данный момент программа завершилась и в марте Диего вернется на родной остров Эспаньола на Галапагосах, где вольется в популяцию гигантских черепах численностью в 1800 особей. Отмечается, что около 40% черепах из этой популяции считаются его потомками.
«Он внес огромный вклад в родословную вида, который мы возродили на Эспаньоле», — заявили в Национальной службе заповедников Галапагосских островов.