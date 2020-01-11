Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы. Об этом сообщает «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево задержаны 10 рейсов.

В Домодедово 28 рейсов задержаны, 3 отменены.

Во Внуково 20 рейсов задержан, 1 отменен.

Причины задержек не сообщаются.