Президент Ирана попросил прощения у Украины
Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения у Украины из-за сбитого в Тегеране самолета, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
«Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Роухани пообещал наказать всех виновных в катастрофе.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.
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