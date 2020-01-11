Президент Ирана попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения у Украины из-за сбитого в Тегеране самолета, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

«Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Роухани пообещал наказать всех виновных в катастрофе.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский договорился с Роухани о совместной расшифровке самописцев Boeing

— Зеленский оценил признание Ираном вины за сбитый самолет