В Москве может выпасть 10 сантиметров снега к воскресенью

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что к воскресенью высока снежного покрова будет достигать 5-10 сантиметров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, за субботу, 11 января, в столице выпало 5 миллиметров осадков, в области же выпало до 16 миллиметров.

Он уточнил, что в примерных показателях один миллиметр выпавших осадков – это один сантиметр снега.

«Но сегодня снег был очень влажный, так что эта цифра будет меньше, но в целом, можно рассчитывать, что завтра утром высота снежного покрова в столице составит, в зависимости от района 5-10 сантиметров», — сказал Леус.

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