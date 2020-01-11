В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами. Об этом сообщает NGS55.RU.

По словам врача, он устал от работы, его не устраивают зарплата и условия труда. Батушенко добавил, что больше не будет принимать пациентов и уходит из медицины.

Свое решение он объяснил тем, что ему не нравится эта работа.

«Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», — признался травматолог.

Также он отметил, что у него 45-летний стаж, однако «именно сегодня решил это дело закончить».

Кроме того, врач признался, что был в нетрезвом состоянии.