Зеленский оценил признание Ираном вины за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зелеленский провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом он написал на странице в Тwitter.
Он называл шагом в правильном направлении признание Ираном вины за сбитый в Тегеране украинский самолет.
«Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — написал Зеленский.
Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Ираном.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.
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