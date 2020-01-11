Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Отец и бабушка мальчика, проживающего с матерью и ее сожителем, написали заявление об избиении ребенка отчимом. У мальчика обнаружены царапины и синяки по всему телу, а также порваны ушные раковины.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком. При расследовании будут учтены доводы всех сторон конфликта, подчеркнул представитель СК.

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