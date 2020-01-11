Мужчину в Подмосковье застрелили из травматического оружия
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В Одинцовском районе Подмосковья неизвестный произвел выстрелы из травматического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Отмечается, что в результате в скорую был доставлен мужчина, который вскоре скончался.
Уточняется, что стрельба произошла в одном из садоводческих товариществ поселка Кубинка.
Правоохранительные органы проводят поиски преступника.
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