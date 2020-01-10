В МИД Украины рассказали об изменении курса полета потерпевшего крушение самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский Boeing 737-800 изменил курс после того, как начал терпеть крушение около Тегерана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, авиалайнер изменил курс после начала крушения, однако причины разворота самолета пока неясны.

Пристайко отметил, что последний сеанс связи пилотов с диспетчерами аэропортов проходил в штатном режиме.

Глава МИД Украины добавил, что Киев получил полный доступ к переговорам как в черных ящиках, так и полной записи диспетчеров иранской вышки управления с украинскими пилотами.

«До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку», — добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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