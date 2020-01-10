В Индии женщина проснулась на собственных похоронах

В индийском штате Карнатака женщина, которую все считали умершей, внезапно очнулась во время своих похорон. Об этом сообщает издание The Hindu.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Белгаум.

В среду, 8 января, 55-летнюю Малати Чаугули привезли в местную частную больницу, у нее был высокая температура.

В клинике пациентка потеряла сознание Врачи не смогли ее реанимировать, поэтому через несколько часов они констатировали ее смерть.

Родственники заплатили медикам за услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила женщина. Тем же вечером «умершую» положили перед ее домом.

Пока родственники и близкие готовились к похоронам, она очнулась, открыла глаза и поднялась.