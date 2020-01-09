Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальную телеграмму агентства.

В настоящее время суда гражданской авиации подвергаются дополнительным угрозам при полетах на Ближнем Востоке из-за активных боевых действий и сложной общественно-политической обстановки в регионе, говорится в телеграмме.

Росавиция рекомендует авиакомпаниям учитывать текущую обстановку и принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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