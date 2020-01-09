Синоптики ждут «еврозиму» в Москве вместо сильных морозов

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Сильный мороз не придет в Москву зимой 2020 года, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, оттепели и рекордно высокие температуры 11 января сменит «европейская» зима.

11 января температура воздуха упадет до -2°C, а ночью — до -7°C. На востоке Москвы и области похолодает до -10°C.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 19 января. В конце месяца воздух прогреется до рекордных температур.

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