Посольство в Абхазии рекомендовало россиянам избегать места протестов

Посольство России в Абхазии предупредило россиян, находящимся в Сухуме, из-за ситуации со штурмом здания Администрации президента, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что следят за развитием ситуации в Сухуме. По сведениям посольства, обстановка в городе стабильна, за исключением центра.

«Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении посольства.

В Абхазии протестующие штурмовали администрацию президента. Штурм начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.

В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.