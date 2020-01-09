Посольство в Абхазии рекомендовало россиянам избегать места протестов

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Протестующие около здания администрации президента Абхазии в Сухуме, 9 января 2019 года Протестующие около здания администрации президента Абхазии в Сухуме, 9 января 2019 года
Протестующие около здания администрации президента Абхазии в Сухуме, 9 января 2019 года
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА «Новости»

Посольство России в Абхазии предупредило россиян, находящимся в Сухуме, из-за ситуации со штурмом здания Администрации президента, сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что следят за развитием ситуации в Сухуме. По сведениям посольства, обстановка в городе стабильна, за исключением центра.

«Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении посольства.

В Абхазии протестующие штурмовали администрацию президента. Штурм начался в 13.00 мск., граждане выломали двери и попытались ворваться в здание.

В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.