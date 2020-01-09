Летевший в Тель-Авив самолет совершил вынужденную посадку в Шереметьево

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Самолет Boeing 777 совершил вынужденную посадку в Шереметьево, передает ТАСС.

Борт следовал по маршруту Москва — Тель-Авив.

Сообщается, что у самолета после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться.