В Москве в четверг ожидается до +2°C. Об этом сообщают Метеновости.

По данным синоптиков, 9 января ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде снега.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 0°C до +2°C, а в Московской области от -3°C до +2°C.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.

Отмечается, что погода в Московском регионе неустойчива, температура воздуха превышает привычные показатели на 8.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.