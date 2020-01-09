Двух мужчин госпиталзировали после катания на горнолыжном склоне около Читы

В пригороде Читы двое мужчин пострадали во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Забайкальского края.

Отмечается, что двое мужчин были госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации с множественными травмами, его состояние оценивают как тяжелое.

Второй горнолыжник был помещен в травматологическое отделение, его состояние также оценивается как тяжелое.

По данным местных СМИ, мужчины пострадали во время подъема на склон. Возможной причиной происшествия могла стать техническая неисправность подъемника.

При этом в администрации спортивно-оздоровительного комплекса заявили, что оборудование работает в штатном режиме и технические неисправности не были обнаружены.