Большинство россиян не дают себе обещаний реализовать что-то в новом году

Большинство россиян не дают себе обещаний что-то реализовать в новом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно опросу, обещания начать делать что-то с нового года дают сами себе 34% россиян. Еще 64% не делают таких заявлений, а 2% затруднились ответить.

Чаще всего такие обещания дают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет и жители городов с населением 500-950 тысяч человек.

Не обещают ничего себе чаще всего россияне старше 60-ти лет и жители небольших городов и сел.

Среди тех, кто дает себе общения что-то реализовать в ном году, 69% удается сдержать их, а 24% — нет. 7% затруднились ответить.

Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.