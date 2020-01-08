Среди обломков рухнувшего в Тегеране самолета обнаружили записку студента о помощи

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Среди обломков рухнувшего под Тегераном украинского самолета обнаружили записку школьника с мольбой о помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в записке иранский студент просил Бога помочь ему перед экзаменами.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.

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