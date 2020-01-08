Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал украинский в своем Facebook.

По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.

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