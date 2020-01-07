Ночь на Рождество признана одной из самых теплых за 20 лет в Москве
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Ночь перед Рождеством в Москве была признана одной из самых теплых за последние два десятилетия, сообщают «Метеовести».
С начала века самой теплой ночью перед рождеством считалась ночь в 2012 году, когда была зафиксирована температура воздуха около +1,2℃.
Накануне ночью столбики термометра показали в столице -2,2℃. Еще три года назад, в 2017 году, в эту ночь температура была равна почти -30℃.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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