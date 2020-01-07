Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Курске, есть пострадавшие

В квартире пятиэтажного жилого дома в Курсе произошел хлопок газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире на первом этаже дома на ул. Рябиновая.

По данным источника, в результате хлопка газа пострадали ребенок и взрослый. Также были резбиты стекла в одной из квартир.

Предполагается, что несущие конструкции жилого дома не пострадали.

Продолжается выяснение обстоятельств случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Твери

— Следователи назвали вероятную причину взрыва газа в жилом доме Твери

— Появилось видео хлопка газа в доме в Твери