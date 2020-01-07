Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Курске, есть пострадавшие
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В квартире пятиэтажного жилого дома в Курсе произошел хлопок газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Уточняется, что инцидент произошел в квартире на первом этаже дома на ул. Рябиновая.
По данным источника, в результате хлопка газа пострадали ребенок и взрослый. Также были резбиты стекла в одной из квартир.
Предполагается, что несущие конструкции жилого дома не пострадали.
Продолжается выяснение обстоятельств случившегося.
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