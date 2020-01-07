В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, мужчина открыл стрельбу и ранил двух детей 12 и 13 лет за то, что они бросили в его машину снежок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик с другими детьми кидали снежки в проезжающие мимо машины.

Водитель одного из таких автомобилей начал стрелять по детям из оружия.

Уточняется, что получившие огнестрельные ранения дети были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции ищут подозреваемого.