В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка
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В американском городе Милуоки, штат Висконсин, мужчина открыл стрельбу и ранил двух детей 12 и 13 лет за то, что они бросили в его машину снежок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик с другими детьми кидали снежки в проезжающие мимо машины.
Водитель одного из таких автомобилей начал стрелять по детям из оружия.
Уточняется, что получившие огнестрельные ранения дети были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции ищут подозреваемого.