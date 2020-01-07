Москвичам пообещали «неласковую» погоду в первый рабочий день

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что погода 9 января после окончания новогодних каникул в Москве будет «неласковой». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 8 января произойдет перемещение теплого фронта.

Метеоролог рассказал, что уже на следующий день скорость ветра увеличится до порывов до 12-17 м/c.

«Начнём мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на 9 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что также будут наблюдаться мокрый снег, ветер и гололедица.

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