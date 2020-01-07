Артиста из Новосибирска подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Изнасилование» против 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом сообщает портал NGS.RU.

Мужчину подозревают в том, что 4 января он в своей квартире изнасиловал 13-летнюю школьницу, которая находилась у него в гостях.

Отмечается, что источники издания подтвердили, что в отношении артиста было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в театре он выступает с 2019 года.