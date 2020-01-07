Медведев с супругой встретил Рождество в храме Христа Спасителя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его жена Светлана традиционно встретили Рождество в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, рождественскую службу проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она будет идти несколько часов.

Отмечается, что в храме находится несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, что поучаствовать в рождественском богослужении.

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