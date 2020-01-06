Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
close
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке. Видеопоздравление опубликовано на странице премьера в Facebook.
«Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью», — сказал Ратас, обращаясь к православным жителям Эстонии.
Он также отметил, что этот праздник дарит возможность провести время в кругу близких людей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Папа римский поздравил православных с наступающим Рождеством
— Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством