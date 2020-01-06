Папа римский поздравил православных с наступающим Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пожелал празднующим света и мира.

Папа Римский обратился к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Богоявления, которое 6 января празднует Римско-католическая церковь.

Ранее Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством, призвав помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».