Папа римский поздравил православных с наступающим Рождеством

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Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в... Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в...
Монахини слушают рождественское послание папы Римского Франциска на площади Святого Петра в...
Andrew Medichini/AP

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пожелал празднующим света и мира.

Папа Римский обратился к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Богоявления, которое 6 января празднует Римско-католическая церковь.

Ранее Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством, призвав помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».