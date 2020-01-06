У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

У юго-восточного побережья Камчатки спасатели объявили о штормовом предупреждении из-за опасного волнения моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что волнение моря ожидается в ночь на вторник, 7 января, в Алеутском, Усть-Камчатском, Елизовском муниципальных районах, а также Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах.

«Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах», — уточнили в МЧС.

Волнение сохранится до конца суток 7 января.