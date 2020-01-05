Три человека погибли из-за отравления угарным газом в Дагестане
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Три человека погибли в результате отравления угарным газом в городе Кизилюрт в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.
Среди погибших был ребенок 2018 года рождения.
Причиной отравления стал неисправный дымоход в помещении, где находились погибшие.
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