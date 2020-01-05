Уровень воды поднялся в Красноярском крае из-за аномального тепла
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В Красноярском крае зафиксировано поднятие уровня рек из-за аномально теплых зимних условий в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что увеличенный уровень воды был замечен в реках близ поселков Абалаково и Стрелка на севере региона.
Заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников рассказал, что в нескольких районах затруднен проезд транспорта из-за подтопления дорог.
Он также добавил, что на гидропостах ведется наблюдения за природными условиям. Уточняется, что до критического уровня остается метр, в районе поселка Стрелка температура воздуха составляет примерно +7°С. Подтопленные дома отсутствуют.
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