Уровень воды поднялся в Красноярском крае из-за аномального тепла

В Красноярском крае зафиксировано поднятие уровня рек из-за аномально теплых зимних условий в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что увеличенный уровень воды был замечен в реках близ поселков Абалаково и Стрелка на севере региона.

Заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников рассказал, что в нескольких районах затруднен проезд транспорта из-за подтопления дорог.

Он также добавил, что на гидропостах ведется наблюдения за природными условиям. Уточняется, что до критического уровня остается метр, в районе поселка Стрелка температура воздуха составляет примерно +7°С. Подтопленные дома отсутствуют.

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