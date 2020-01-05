Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что посетители ресторанов больше всего рискуют при выборе многокомпонентных салатов с майонезом и сметаной, десертов с кремом, а также изделий из рубленого мяса — рулетов, паштетов и котлет.

Риск получения инфекционных заболеваний возрастает при употреблении в ресторанах студеней или шаурмы. Уточняется, что бактерии чаще всего остаются на поверхностях недомытых овощей и фруктов.

Среди наиболее частых заболеваний после посещения ресторанов являются сальмонеллез, кампилобактериоз, дизентерия, ротавирусная инфекция, а также гепатит А, иерсиниоз и норовирусная инфекции.

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