Отец ударил дочь ножом в грудь в Перми

В Перми в результате семейного конфликта отец ударил дочь ножом в грудь. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в Свердловском районе.

В результате женщина 1989 года рождения была госпитализирована в больницу.

Отмечается, что местный житель 1965 года рождения, который имел судимость в прошлом, задержан правоохранительными органами, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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