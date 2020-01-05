Отец ударил дочь ножом в грудь в Перми
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В Перми в результате семейного конфликта отец ударил дочь ножом в грудь. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
Уточняется, что инцидент произошел в Свердловском районе.
В результате женщина 1989 года рождения была госпитализирована в больницу.
Отмечается, что местный житель 1965 года рождения, который имел судимость в прошлом, задержан правоохранительными органами, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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