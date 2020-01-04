В Ираке объявлен трехдневный траур
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И. о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур. Об этом сообщается в Twitter иракского правительства.
Отмечается, что траур был установлен в связи с прошедшей 3 января американской операцией, в результате которой погиб генерала КСИР Касим Сулеймани, а также замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
Так траур был назначен в стране начиная с субботы, 4 января.
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