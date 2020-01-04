Медведев: правительство разработает 230 законопроектов в 2020 году

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план правительства разработать в 2020 году 230 законопроектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что план состоит из шести разделов. Он предусматривает разработку нацеленных на улучшение экономического роста, а также контрольно-надзорной деятельности, на цифровизацию и научно-технологическое развитие.

Кроме того, среди законопроектов будут и те, что должны создать условия для развития отраслей экономики, институтов соцсферы и повышение качества жизни. Помимо этого — на сбалансированное развитие регионов, улучшение госуправления законопроектами.

Отмечается, что подготовленный план должен помочь реализации положений, которые предусмотрены программными документами президента и правительства России.