Медведев: правительство разработает 230 законопроектов в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план правительства разработать в 2020 году 230 законопроектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что план состоит из шести разделов. Он предусматривает разработку нацеленных на улучшение экономического роста, а также контрольно-надзорной деятельности, на цифровизацию и научно-технологическое развитие.

Кроме того, среди законопроектов будут и те, что должны создать условия для развития отраслей экономики, институтов соцсферы и повышение качества жизни. Помимо этого — на сбалансированное развитие регионов, улучшение госуправления законопроектами.

Отмечается, что подготовленный план должен помочь реализации положений, которые предусмотрены программными документами президента и правительства России.