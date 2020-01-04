На Чукотке обнаружили тело сноубордиста, пропавшего после лавины

На Чукотке в поселке Эгвекинот обнаружено тело сноубордиста, пропавшего 22 декабря после схода лавины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Как отмечается, тело мужчины нашли 4 января в 15 км. от населенного пункта.

Снежная лавина, которая обрушилась на регион, была самой крупной за последние 35 лет. Ее длина составила почти 1,3 км, а ширина — до 30 метров.

При поиске пропавшего сноубордиста были задействованы волонтеры, а также вертолеты.