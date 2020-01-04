В Екатеринбурге енот напал на восьмилетнего ребенка

В контактном зоопарке Екатеринбурга енот напал восьмилетнюю девочку и инструктора заведения. Об этом сообщает портал E1.

По словам сестры пострадавшей девочки, в зоопарке три комнаты с енотами. В двух из них находились взрослые животные, которые вели себя мирно, когда посетители дотрагивались до них. В третье комнате жили молодые особи, один из них и покусал ребенка.

У пострадавшей опухла нога.

Семья девочки намерена обратиться в прокуратуру.