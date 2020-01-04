Число жертв наводнения в Индонезии достигло 53 человек

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Последствия цунами в Индонезии, 24 декабря 2018 года Последствия цунами в Индонезии, 24 декабря 2018 года
Последствия цунами в Индонезии, 24 декабря 2018 года
Antara Foto Agency/Reuters

В результате наводнения и оползней в индонезийской Джакарте погибли по меньшей мере 53 человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

Как отмечается, в настоящее время более 173 тыс. человек лишились своих домов.

Известно, что часть Джакарты и близлежащие города оказались затоплены из-за ливней, начавшихся во вторник, 31 декабря.

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