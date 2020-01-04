Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
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В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 3 января. Правоохранители получили сигнал о драке в центре города на ул. Ленина. Прибывшие на место полицейские увидели двух россиян в состоянии алкогольного опьянения. Они напали на правоохранителей и избили.
«Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — продолжили в МВД.
После этого сотрудники органов задержали дебоширов и отвезли в отдел полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти»