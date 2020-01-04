Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 3 января. Правоохранители получили сигнал о драке в центре города на ул. Ленина. Прибывшие на место полицейские увидели двух россиян в состоянии алкогольного опьянения. Они напали на правоохранителей и избили.

«Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия», — продолжили в МВД.

После этого сотрудники органов задержали дебоширов и отвезли в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти»