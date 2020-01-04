Жителя Владивостока задержали по подозрению в массовом прокалывании автошин

Во Владивостоке правоохранители задержали мужчину, который подозревается в массовом прокалывании шин на автомобилях. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Приморскому краю.

Ранее в сети появилась информация, что неизвестный массово прокалывает шины на машинах жителей. Этими жалобами заинтересовалась полиция и начала проверку.

Сотрудники патрульно-постовой службы, проведя некоторое время в засаде, обнаружили предполагаемого 33-летнего ранее судимого нарушителя. Он был пойман в районе остановки общественного транспорта «Детский парк».

Мужчину уже доставили в отдел полиции. Он признался, что прокалывал шины ножом. Причины его поступков не называются.

Расследование обстоятельств инцидентов продолжается.