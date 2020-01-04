Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно «неухоженное общежитие», а также является «второсортной Москвой». Об этом он написал во львовском издании Zahid.net.

По мнению представителя украинского СМИ, Киев идет по стопам Москвы, но сильно отстает, ведь столица Украины — «концентрат государственных болячек». Кроме того, нет никакого другого города, который можно было бы назвать столицей на Украине.

«Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — добавил Зубюк.

Он отметил, что в Киеве безвкусная архитектура, хаотичная застройка, огромные пробки и коррупция на каждом шагу.

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