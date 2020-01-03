2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в России

Ушедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России с 1877 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, 2019 год на 0,3-0,4°С превысил предыдущий рекордный год.

Он также отметил, что завершившийся год в Сибири и северных районах Дальнего Востока стал вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет.