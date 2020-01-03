Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме в Подмосковье

В результате пожара в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области погибли четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Борисовка на улице Полевая. Дом загорелся в 05.34.

При разборе завалов на месте происшествия обнаружили тела двоих взрослых и двоих детей.

По данным Telegramm-канала «Подъем», детям было 3 и 8 лет, погибшим мужчине и женщине — 25 и 26 лет.

Сообщается, что еще одного мужчину 48 лет с колото-резаными ранами рук доставили в местную больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.