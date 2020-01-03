Уроки использования пиротехники предложили ввести в школах

Член Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением проводить в школах специальный курс по безопасному использованию пиротехники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Письмо с соответствующим предложением он направил министру просвещения Ольге Васильевой.

Депутат отметил, что использование фейерверков часто приводит к печальным последствиям. По его словам, несмотря на то, что продажа пиротехники детям ограничена, школьники находят способы приобретения такой продукции.

«Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул», — добавил Милонов.