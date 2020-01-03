В Москве в пятницу ожидается до +3°C

В Москве в пятницу, 3 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от +1°C до +3н°C. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны порывы в 12 — 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°C — +1°C. Скорость и направление ветра не изменятся.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.