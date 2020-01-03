Фирмы в Голландии получили посылки с бомбами
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В Голландии пять фирм получили получили посылки с бомбами. Об этом сообщает издание NL Times.
Отмечается, что посылки получили две заправки, отель, предприятие по продаже автомобилей и агентство недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте.
Уточняется, что ни одно устройство не сдетонировало. Кроме того, в посылках было обнаружено письмо организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме.
Позднее в штаб-квартире CIB была найдена аналогичная посылка. Руководство предупредило жителей города быть бдительными при получении писем пот организации.
Проводится розыск подозреваемых.