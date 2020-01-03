Фирмы в Голландии получили посылки с бомбами

В Голландии пять фирм получили получили посылки с бомбами. Об этом сообщает издание NL Times.

Отмечается, что посылки получили две заправки, отель, предприятие по продаже автомобилей и агентство недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте.

Уточняется, что ни одно устройство не сдетонировало. Кроме того, в посылках было обнаружено письмо организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме.

Позднее в штаб-квартире CIB была найдена аналогичная посылка. Руководство предупредило жителей города быть бдительными при получении писем пот организации.

Проводится розыск подозреваемых.