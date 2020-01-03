В пожаре под Самарой погибли два человека
В Самарской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в городе Чапаевске в двухэтажном жилом доме.
Уточняется, что площадь пожара составила 10 кв. м., возгорание было ликвидировано.
На месте происшествия были найдены тела мужчины и женщины, чьи личности устанавливаются.
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