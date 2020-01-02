Следователи назвали вероятную причину взрыва газа в жилом доме Твери

Российский СК назвал предварительную причину взрыва газа в жилом доме в Твери. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следователи после проведенной проверки считают, что причиной взрыва могла стать деформация газового шланга при установке кухонной гарнитуры.

По версии следствия, с ноября и по 2 января в квартире по бульвару Гусева мужчина устанавливал кухонную гарнитуру. Однако он допустил ряд нарушений, которые, вероятно, привели к изменению трубы и взрыву.

По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека, один из них получил 70% ожогов поверхности тела.

На данный момент комитет уже завел уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Также устанавливаются детали инцидента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Появилось видео хлопка газа в доме в Твери