В Омской области подросток насмерть замерз 31 декабря

В Омской области насмерть замерз 17-летний подросток, который пропал в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, 1 января в управление СК обратилась жительница села Заливино и заявила, что ее сын ушел из дома 31 декабря и так и не вернулся домой.

В ходе поисков обнаружили тело юноши, его нашли около 12 часов дня (09.00 мск) в полукилометре от села.

По предварительным данным, подросток умер из-за переохлаждения организма.

Известно, что в новогоднюю ночь около 03.00 (00.00 мск) он возвращался к себе домой, но случайно позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл в гостях.

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